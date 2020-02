BIOGRAFÍA

Primero, la madre. Dicen que solo hay una, pero en este caso son tres: Kathleen (Hanna), Tobi (Vail) y Kathi (Wilcox), las tres que ya en 1991 nos lo dejaron bien clarito en Double Dare Ya: “We are Bikini Kill, and WE WANT REVOLUTION”. La biblia, la tabla de la ley, el alfa sin macho. Segundo, las hijas. Sin Rebel Girl no hubieran existido <insertar infinitas bandas de punk feminista aquí> y aunque nunca se plantearon reunirse después de su disolución en 1997, se les hincharon las narices al ver cómo otros (sí, en masculino) contaban su propia historia y que por desgracia quedaba mucha revolución por hacer. Tampoco hubiera existido Smells Like Teen Spirit, que fue Hannah quien le dio el título graciosamente a Kurt Cobain, pero eso ya es grunge de otro costal. Y tercero, el espíritu riot. Ellas fueron las que aullaron por primera vez “girls to the front”, las que invitaban a mujeres a escena para que denunciaran públicamente casos de abuso, las que empezaron a hablar de la cultura de la violación, las pioneras del #TimesUp. Así que cálzate el bikini y las botas, y prepárate para salir. Siguen cabreadas. Siguen aullando. Y están de vuelta.



Fuente: Primavera Sound

DISCOGRAFÍA

The Singles (1998)

Reject All American (1996)

Pussy Whipped (1993)

The First Two Records (1992)

