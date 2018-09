Best Coast: Biografía, Discografía e Info

Best Coast es un dúo de rock estadounidense formado en Los Ángeles, California, en 2009. La banda está compuesta por la compositora, guitarrista y vocalista Bethany Cosentino y el guitarrista y multiinstrumentista Bobb Bruno.

Cosentino, tras una breve estancia en la Universidad de Nueva York, regresó a la costa oeste de Estados Unidos y comenzó a grabar demos lo-fi con Bruno, a quien conoció en la escena musical de Los Ángeles.

Después de una serie de singles, firmaron con el sello Mexican Summer, con el que publicaron su debut Crazy for You en 2010.

En 2012 lanzaron su segundo trabajo The Only Place, que presentó un sonido más limpio que sus lanzamientos anteriores. En 2013, el dúo lanzó un EP, Fade Away, y su tercer álbum de estudio, California Nights, se publicó en mayo de 2015.

Discografía de Best Coast:

California Nights (2015)

The Only Place (2012)

Crazy For You (2010)