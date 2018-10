Baywaves: Biografía, Discografía e Info

Después de sorprender con su EP de debut Only For Uz (Foehn Records, 2016) y confirmarse internacionalmente con dos brillantes singles durante el año pasado (Gliss y Down 4 U), Baywaves vuelven con su segundo EP, It’s Been Like, lanzado en mayo a través del sello inglés Art Is Hard Records. Es la primera referencia en 2018 del joven grupo madrileño, que a principios de año fue elegido como una de las 40 promesas a seguir en 2018 por el prestigioso diario británico The Guardian justo antes de viajar por primera vez a Estados Unidos, donde dieron 13 conciertos en el festival SXSW. Si sus ambientes hipnopop y sus pegadizas melodías ya eran cautivadoras, Baywaves incorporan en su nuevo trabajo un componente rítmico más ambicioso y dan un paso adelante sin perder personalidad ni frescura. Entre efervescentes guitarras funkys, bajos serpenteantes y beats quebrados, la joven banda añade una paleta de recursos en la instrumentación que les coloca en el mismo club que Washed Out, Toro y Moi o Bibio, capaces de mirar hacia la música electrónica sin perder la calidez del instrumento real.

Fuente: Girando por Salas

Discografía de Baywaves:

It’s Been Like (EP – 2018)

Only For Uz (EP – 2016)