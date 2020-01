BIOGRAFÍA

Tras ocho años en Carissa’s Wierd, en 2004 Ben Bridwell y Mat Brooke decidieron crear un nuevo grupo al que llamaron Band of Horses. El incipiente proyecto atrajo la atención de SubPop, sello que editó el EP debut homónimo en 2005 y el primer álbum de larga duración, Everything All The Time, en 2006. Al poco tiempo Brooke dejó el grupo para dedicarse a Grand Archives y Bridwell continuó al frente de Band of Horses, acompañado por Rob Hampton (bajo) y Creighton Barrett (batería). En 2007 la banda publicó Cease To Begin, que obtuvo un gran reconocimiento por parte de la crítica y el público. El sucesor de 2010, Infinite Arms, fue nominado al Grammy en la categoría mejor álbum de rock alternativo. Mirage Rock, producido por Glyn Johns (The Rolling Stones, The Who), apareció en 2012. Después de cuatro años de silencio, Why Are You OK se publicó en 2016.



DISCOGRAFÍA

Why Are You OK (2016)

Mirage Rock (2012)

Infinite Arms (2010)

Cease to Begin (2007)

Everything All The Time (2006)

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS