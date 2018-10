Ballena: Biografía, Discografía e Info

Ballena son Juande, Ale y Miguel, tres músicos y amigos que después de mucho tiempo tocando en proyectos por separado se reúnen con el único fin de componer buenas canciones. Notes To Myself, Módo Bélica, Negroazulado, Fila India, Cecilia Ann… Son solo algunas de las bandas en las que los integrantes de Ballena crecieron como artistas. Nada más entrar en el local de ensayo deciden que antes de presentar el proyecto en directo deberán tener un disco grabado y editado. Sin pensarlo demasiado, en Junio de 2016, se meten en el estudio con un buen puñado de canciones que graban y coproducen junto a JASS (Producciones Peligrosas); canciones que hablan de la vida y del amor, de la amistad, la familia y del día a día, siempre con un toque de imaginación y mucha ironía. El álbum resultante, titulado Navarone, es un compendio de canciones que deambulan sin prejuicios entre el pop más clásico y el indie rock, coqueteando por momentos con el shoegaze épico o la bossa-nova. A decir verdad, Ballena es una banda que recuerda a muchos estilos pero no se aferra a ninguno.

Navarone cuenta con colaboraciones de lujo de músicos consagrados como Paco Neuman, Alejandro de Lori Meyers, Raúl Bernal de Dolorosa/Loquillo o Daniel Guirado de Pájaro Jack/Manu Ferrón.

Fuente: Subterfuge

Discografía de Ballena:

Navarone (2017)