Bad Gyal: Biografía, Discografía e Info

Desde que su versión de Work de Rihanna se convirtiera en un fenómeno viral, la carrera de Bad Gyal ha sido una extraordinaria secuencia de pasos adelante. Ha publicado algunas de las canciones más sonadas de la nueva música urbana española como ‘Fiebre’, ‘Mercadona’ o ‘Indapanden’ y una mixtape -’Slow Wine’- que la perfiló como la primera artista femenina de dancehall del estado.

Durante los últimos meses Bad Gyal ha recorrido Europa llevando su directo a países como Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Italia o Suiza, y se ha convertido en una de las grandes apuestas de la música urbana internacional gracias a canciones como ‘Jacaranda’, producida por uno de los grandes nombres del dancehall, Dubbel Dutch -productor de algunos de los mejores temas de la estrella jamaicana Popcaan-. Su música ha recibido el apoyo de gente como Neymar -quien incluyó “Fiebre” en su mixtape-, Murlo, Dinamarca, Soulection o Mad Decent -el sello de Diplo-, y ha sido descrita como “actitud no-me-importa-una-mierda envuelta en sedoso Autotune”, “la reina del dancehall español” o “la estrella en alza de la escena rap española” por medios como Pitchfork, i-D y The Line Of Best Fit.

Paso a paso, la artista catalana va dando nuevos peldaños en su trayectoria internacional hacia una cima tan alta que todavía parece lejos de divisarse.

Discografía de Bad Gyal:

Worldwide Angel (2018)

Slow Wine Mixtape (2016)