Astropálido: Biografía, Discografía e Info

Cuando en el invierno de 2016, Rafa Leone y Ale Vigil (Genérica) entraron a grabar con Jordi Gil (Sputnik) un puñado de canciones nuevas, no imaginaban que, al salir, lo harían con un proyecto totalmente renovado bajo el brazo. En la búsqueda de nuevos sonidos y matices en el estudio dieron con Alberto Moreno y Daniel Escortell, batería y bajo respectivamente, y surgió la magia: ASTROPÁLIDO. De esta manera ya han participado en varios festivales como Isla Go, Pop CAAC, No Sin Música, Autumn Music Day o Picnic Interstelar, entre otros, y es que los miembros de la banda sevillana no parten de cero, ya que Genérica, de la que formaban parte Rafa y Alejandro, cuenta con dos discos y llegaron a tocar con grupos como Vetusta Morla, Izal o Full.

Discografía de Astropálido:

Mentiras para contar la verdad (2018)