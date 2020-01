BIOGRAFÍA

Con su melodramático estilo de rock alternativo, los canadienses Arcade Fire se convirtieron en líderes indiscutidos del indie rock del nuevo milenio. Su ecléctica mezcla de punk, post-rock y arreglos sinfónicos, ya aparente en su EP debut, alcanzó la plenitud con los aclamados Funeral (2004) y Neon Bible (2007), mientras que con The Suburbs (2010) llegaron al número uno de las listas estadounidense y obtuvieron el Grammy al mejor álbum del año. Asistida por James Murphy (LCD Soundsytem), la banda experimentó con sonoridades más electrónicas para realizar el ambicioso álbum doble Reflektor (2013), optando a continuación por explorar su lado más bailable en Everything Now (2017).

DISCOGRAFÍA

Everything Now (2017)

Reflektor (2013)

The Suburbs (2010)

Neon Bible (2007)

Funeral (2004)

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS