Animal Collective: Biografía, Discografía e Info

Animal Collective es una banda de pop experimental estadounidense formada en Baltimore, Maryland en 2003. Sus miembros y fundadores son Avey Tare (David Portner), Panda Bear (Noah Lennox), Deakin (Josh Dibb) y Geologist (Brian Weitz). La música de la banda se caracteriza por la experimentación en el estudio, las armonías vocales y la exploración de varios géneros que incluyen folk freak, noise rock, ambient drone y psychedelia.

Los miembros de la banda se conocieron en la escuela y comenzaron a grabar juntos en varias formas de colaboración desde una edad temprana. Originalmente un dúo formado por Lennox y Portner, el colectivo no se estableció oficialmente hasta que los cuatro miembros se unieron para el álbum Here Comes the Indian (2003). La mayoría de las colaboraciones previas entre los miembros de la banda se clasificaron retroactivamente en la discografía de Animal Collective.

En 1999 establecieron el sello discográfico Paw Tracks, emitiendo lo que ahora se considera su álbum debut, Spirit They’re Gone, Spirit they’ve Vanished (2000), así como trabajos de otros artistas. En 2009, la banda lanzó su álbum más exitoso comercialmente, Merriweather Post Pavilion. Hasta el momento han publicado un total de once discos.

Discografía de Animal Collective:

Tangerine Reef (2018)

Painting With (2016)

Centipede Hz (2012)

Merriweather Post Pavilion (2009)

Strawberry Jam (2007)

Feels (2005)

Sung Tongs (2004)

Here Comes the Indian (2003)

Campfire Songs (2003) (as Campfire Songs)

Danse Manatee (2001) (as Avey Tare, Panda Bear and Geologist)

Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished (2000) (as Avey Tare and Panda Bear)