BIOGRAFÍA DE AMY WINEHOUSE

Amy Winehouse fue la cantante británica más famosa de la década del 2000, tanto por su personal mezcla de jazz, soul y r&b como por su trágica vida personal. El éxito de Frank, su disco debut de 2003, no hizo más que empujarla a una vorágine de adicciones, un estilo de vida que Winehouse retratara con ironía en su canción más famosa, Rehab. La misma sería incluida en el aclamado Back to Black (2006), álbum que la convirtió en superestrella internacional. Durante los siguientes cuatro años su vida fue un torbellino de dramas y escándalos, concluido con su muerte en 2011 por intoxicación alcohólica aguda. Varios temas inéditos comparecieron en las recopilaciones póstumas Lioness (2011) y At the BBC (2012), así como en la banda sonora del documental Amy (2015).

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE AMY WINEHOUSE

Frank (2003)

Back to Black (2006)

Lioness: Hidden Treasures (2011)

IMPRESCINDIBLES

