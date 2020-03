TODO SOBRE ALT-J

El cuarteto de indie rock británico alt-J fue formado en 2008 por un grupo de estudiantes de la universidad de Leeds. Tras conseguir un contrato con Infectious Records en 2011, el grupo hizo su presentación en sociedad con los sencillos “Matilda” y “Fitzpleasure“, anticipo del álbum debut An Awesome Wave. Lanzado en 2012, el disco recibió excelentes críticas e incluso obtuvo el prestigioso Mercury Prize, mientras que su peculiar mezcla de dub-pop y rock alternativo fue comparada a artistas tan disímiles como The Wild Beasts, Hot Chip o Coldplay. El conjunto estuvo de gira por todo el mundo durante 2013, un ritmo de vida extenuante que derivó en el alejamiento del bajista Gwil Sainsbury. Reconvertido en trío, Alt-J publicó This Is All Yours en el otoño de 2014.

Tres años más tarde, lanzaron Relaxer (2017), con el que el grupo se ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del gran público con su peculiar propuesta.

Ya puedes descubrir sus novedades, noticias y mucho más aquí.

DISCOGRAFÍA DE ALT-J

Reduxer (2018)

Ya puedes escuchar toda su discografía en Spotify o Apple Music.

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE ALT-J

¡Descubre más artistas aquí!