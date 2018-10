Alondra Bentley: Biografía, Discografía e Info

De madre inglesa y padre español, Alondra Bentley nació a principios de los años 80 en Lancaster, Reino Unido. Sus canciones trascienden géneros -pop, folk, rock, elecrónica- y su presencia en el escenario está llena de profundidad, emoción y humor.

Alondra nació con un don, sí, el de una voz divina. Se puede comprobar en los cuatro discos que ha publicado hasta ahora, en cualquiera de sus conciertos y, por supuesto, en Solar System, su último trabajo discográfico. Tras debutar con Ashfield Avenue (2009), disco que la aupó de inmediato a la primera línea del panorama musical nacional, Alondra se dedicó a girar por nuestro país y por el extranjero, seduciendo al público allá donde ha actuado. Es una artista especial.

The Garden Room (2012) y Alondra Bentley Sings for Children, It’s Holidays (también 2012) cimentaron su personalidad y popularidad. Con Resolutions (2015), grabado en Estados Unidos junto a Matthew WE. White, dio un salto hacia terrenos sonoros inexplorados que contaron con el entusiasmo de la crítica.

Ahora llega Solar System, un álbum que da una vuelta de tuerca a todo lo que ha hecho hasta ahora la anglo-española, rompiendo fronteras y moldes en canciones que se acercan sin rubor a la electrónica, al pop más eufórico, a la experimentación y hasta al baile.

Fuente: Mt. Ventoux

Discografía de Alondra Bentley:

Solar System (2018)

Resolutions (2015)

Alondra Bentley Sings for Children, It’s Holidays (2012)

The Garden Room (2012)