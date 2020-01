BIOGRAFÍA

Con su nombre, Agoraphobia quizá nos estén diciendo que les dan miedo los espacios abiertos, pero debe de ser lo único. Solo así se explica que en cada uno de sus pasos, este cuarteto gallego se haya adentrado un poco más en la espesura del rock alternativo. Algo que queda plasmado en su segundo disco, Unaligned, donde la solidez de la banda es aplastante teniendo en cuenta que, como hijas de su generación, beben de fuentes infinitas. En sus canciones detectas cositas de Queens of the Stone Age pero también de PJ Harvey y Dover, de Guano Apes y del post-hardcore de Thrice, o de ese don para los estribillos coreables de Incubus (de quienes, por cierto, sacan su nombre). Pero, por encima de todo, entiendes el porqué de los premios ganados, de sus giras internacionales (del SXSW a Reino Unido) y de haber conseguido darse a conocer pese a surgir de un pueblo de veinte mil habitantes como es Boiro. Se entiende todo menos que digan que le tienen miedo a los espacios abiertos, porque lo que parece claro es que Susana, Sabela, Paula y Lucía no le temen a nada.

Fuente: Primavera Sound

DISCOGRAFÍA

Unaligned (2019)

Incoming Noise (2017)

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS