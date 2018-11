Ada Van: Biografía, Discografía e Info

Desde que hace tres años y medio Ada Van decidiera no tomarse en serio, las cosas no les han podido ir mejor. Publicaron un EP homónimo producido por Marco Morgione en los estudios Micromaltese en 2015 que tuvo una notable repercusión gracias al boca oreja y, después de algunas versiones que desmontaron cualquier preconcepción sobre la fidelidad (en especial, la épica Freed From Desire), La Cúpula Music decidió apostar por ellos y publicarles Una forma huracanada de mantener la calma (2017), que grabaron en los estudios Caballo Grande con la inestimable colaboración de Gordon Raphael (el productor de los dos primeros discos de The Strokes y del último de Hinds) y otros músicos como Carlos Cros, Víctor Riba (de Odio París) o Neblia.

Este disco conceptual y espiralado, lleno de referencias literarias marca de la casa (Ada y Van son los dos personajes de Ada o el ardor, quizá la mejor novela de Nabokov) y con estructuras musicales que cuestionan lo que tradicionalmente se ha considerado una canción, está perfectamente representado por el single Modelo Torbellino, una declaración de intenciones laberíntica sobre el amor en tiempos de colisión y desconcierto. El soberbio videoclip –casi siete minutos, un corto en toda regla–, dirigido por Guillem Manzanares, ganó el premio al mejor videoclip en el Festival de Creació Jove y fue presentado en El País. El resto fue viento (huracanado) en popa. Comenzaron la gira haciendo un sold out en la sala Sidecar y, siguiendo los círculos excéntricos de un torbellino que no para, tocaron en la cárcel de Can Brians (no, no fue, como se ha dicho, porque uno de sus miembros estuviera enchironado), en Sabadell, Girona, Reus, Valencia, Madrid (Javier Álvarez se subió con ellos al escenario), Bilbao y Miranda de Ebro, donde un reducto de acólitos siente especial veneración por La fiesta del cordero. La borrasca emocional acabó el 30 de noviembre en la sala Bikini, cuando telonearon a Carlos Cros en el marco del Curtcircuit.

El tiempo amainó, así que Ada Van se encerró en el local para invernar sus ideas hasta que el calor de la primavera les ha desperezado el cerebro. Se comenta que están preparando un nuevo trabajo para 2019, pero de Ada Van es mejor no fiarse.

Fuente: Sounds From Spain

Discografía de Ada Van:

Una forma huracanada de mantener la calma (2017)