WHYWHYKA estrenan vídeo para su nuevo single “Toy of life”

WHYWHYKA acaban de lanzar vídeo para acompañar Toy of life, nuevo single con el que buscan dar comienzo al nuevo curso. El grupo de indie rock madrileño sigue demostrándonos lo que valen refinando y madurando cada vez más su fórmula. Con la mira puesta en unos jóvenes Strokes o en Beach Fossils, lo que encontramos en este nuevo single son guitarrazos, luminosidad y energía rodeada de una estética de cierto aire post-punk y lo-fi de la que no te puedes desprender.

Los punteos pegadizos y directos de las guitarras que se firman para este tema te acompañarán durante días, así como el vídeo que han estrenado, el cual alterna imágenes del grupo interpretando el tema en vivo (detalles comic bien resultones incluidos) con metraje de dos chicas bailando de forma totalmente hipnótica.

El vídeo para Toy of life ha sido dirigido por Adras M. Cedrón y Dani Jaén. El propio single ha sido grabado en ESTUDIO54 y producido por Juan Sueiro, el cual ha trabajado con artistas nacionales de la talla de Miss Caffeina y Fangoria. Esta canción sigue cimentando la carrera de los de Malasaña, los cuales ya sorprendieron con temas como Click Click You’re Calling My Name o Mankind, que les han servido para convertirse en finalistas del Mad Cool Talent 2017 y haber ganado el MusicAula 2017.