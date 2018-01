El pasado 1 de diciembre, la banda irlandesa U2 estrenaban Songs of Experience, su nuevo álbum de estudio y la continuación de aquel Song of Innocence lanzado en 2014. Este nuevo trabajo se comenzó a forjar en el propio 2014 y se ha expandido el proceso creativo hasta 2017 para incluir en el discurso de sus temas reflexiones sobre el amor, las relaciones sociales y la realidad sociopolítica.

Todo esto viene representado en parte en el nuevo vídeo que estrena la banda, esta vez para el single Get Out Of Your Own Way. Broken Fingaz Crew, encargados de dirigir el vídeo, usan una animación para representar la situación política actual para hacer reflexionar a las personas. Así encontramos referencias a la guerra, religión, racismo, Trump, capitalismo… Una colección de símbolos acompañándose de la música de U2 creando una comunión genuina e ideal. Con este vídeo consiguen dotar de imágenes al mensaje de Bono, el cual siempre se ha mostrado preocupado por la realidad en la que se encuentra inmerso.

U2 se encontrarán presentando su último álbum de estudio en el WiZink Center de Madrid el próximo 20 de septiembre. Las entradas se podrán adquirir a partir del próximo 26 de enero.