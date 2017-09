Thom Yorke se queda atrapado en un eterno ascensor en el nuevo videoclip de Radiohead

Radiohead sigue con la celebración de los 20 añitos que ha cumplido el que para muchos es el mejor disco de la banda británica, OK Computer, el cual, como ya supimos meses atrás, iba a tener una reedición especial llamada OKNOTOK con 3 vinilos, cassettes con demos de las pistas originales, otro con grabaciones del estudio nunca antes escuchadas, un libro con artworks, notas y comentarios de Thom Yorke, y 3 nuevas canciones, junto con otras 8 b-sides nunca antes dadas a conocer. Los videoclips de I Promise y Man Of War ya los pudimos ver durante este verano, y ahora, para dar cierre al mismo, llega el de Lift, en el cual vemos a Thom Yorke descendiendo a través de lo que se intuye que es un kilométrico edificio, dentro de un ascensor, en el cual se va encontrando con un montón de gente variopinta…mientras él baja a tirar la basura (eso sí, con una parka, no en pijama).

Ed O’Brien, el guitarrista de la banda, comentó no hace mucho de esta canción en el canal de la BBC BBC 6 Music que de haber aparecido en el disco “hubiéramos vendido muchas más copias de lo que al final hicimos”.