The Weeknd estrena nuevo video, “He Was Never There”

Si hace poco os presentábamos el nuevo disco de The Weeknd, ahora el cantante publica un nuevo video, He Was Never There. El videoclip consiste en material grabado de la sesión que llevó a cabo para su último disco My Dear Melancholy.

El videoclip ha sido dirigido por Joachim Johnson y podemos apreciar el uso de videos caseros así como diferentes formatos. A través de este clip, vemos la esencia del artista en el estudio y cómo trabaja en sus temas.

El nuevo trabajo del cantante de Toronto, que publicó por sorpresa, está dando mucho que hablar. Un álbum de 6 canciones sobre el desamor, y que intenta experimentar con la producción pero siendo fiel a sus trabajos pasados. Quizás extrañamos su vena más synthpop y cierta cohesión.

De momento no hay fechas en nuestro país, pero The Weeknd estará tocando en festivales como Coachella o Llollapalooza. Esperamos poder disfrutar del artista, dentro de poco en nuestras tierras.