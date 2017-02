The Kills publica nuevo video en 360º

Desde que el grupo The Kills decidió estar cinco años sin publicar material, largo tiempo para este mundo cambiante musical, todo hacía prever que el dúo no volvería a publicar ni nuevo material ni a dejarnos escuchar sus canciones en directo, y es que aunque no han parado con otros proyectos, Alisson Mosshart con The Dead Weather y Jaime Hince con cambios personales, no nos acabábamos de fiar de que volvieran a juntarse. Claro, que con el tiempo hemos podido disfrutar y escuchar su nuevo disco Ash & Ice publicado en el pasado año 2016, siendo el quinto de su carrera.

Así, después de poder escuchar nuevas canciones, nos quedaba ver los videoclips que le acompañaban, y el dúo ha debido tomar nota de ello porque nos han sorprendido con el nuevo videoclip para la canción, Whirling Eye. Claro que la sorpresa no ha venido solo con la publicación, sino por cómo ha sido grabado y es que se utilizaron 6 cámaras GOPro sincronizadas para grabar este video de realidad virtual. Como resultado final podemos ver a Mosshart y Hince dando un paseo por diferentes lugares de Los Ángeles, donde nosotros podemos utilizar las teclas W, A, S y D, además del ratón (que es quizás la opción más incómoda) para dar vueltas sobre lo grabado y poder centrar nuestra mirada donde queramos.

El video ha sido grabado por Sophie Muller, quien ya había trabajado con anterioridad con The Kills, y entre su extenso curriculum también ha trabajado con Blur, Beyonce, No Doubt, The Cure y Kings of Leon, entre otros.

Antes de dejaros con su ultimo videoclip y que podáis vivir de primera mano la experiencia, señalaros que The Kills va a celebrar sus 15 años como banda con un concierto especial en Londres, la fecha prevista es el 30 de mayo, además de otras fechas confirmadas para el Reino Unido. Como siempre, esperamos que quieran celebrar con nosotros esta celebración y decidan visitarnos.