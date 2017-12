The Big Moon bailan con sus dobles infantiles en su nuevo videoclip

The Big Moon quieren despedir el año por todo lo alto, o mejor dicho, dar la bienvenida al 2018 con el videoclip para Happy New Year, canción extraída de su álbum debut Love in The 4th Dimension, con el que lograron ser elegidas como una de las bandas más prometedoras de este 2017 a punto de terminar.

Para ello, las cuatro integrantes del grupo han preparado toda una coreografía acompañadas por una versión infantil de ellas mismas gracias a la preparación de Cicely Cotton y la colaboración de la Barbara Speake Stage School y sus bailarines, así como la dirección de India Lee y la producción de Louise Latimer.