Suede presentan su nuevo disco con el videoclip para “The Invisibles”

Los incombustibles Suede están de vuelta con nuevo single, The Invisibles, que sirve de presentación para su nuevo disco, The Blue Hour, saldrá a la venta después de verano, el día 21 de septiembre. Se trata del octavo trabajo en la discografía de Suede, que como buenos clásicos, han elegido el programa de Steve Lamacq en BBC 6 Music para estrenar su nueva canción.

El single va acompañado por un videoclip presentación en el que el protagonismo recae sobre una mujer sentada en un columpio mientras canta las letras de Brett Anderson. Además, el single viene acompañado de una portada muy reconocible dentro de la estética habitual utilizada por la banda a lo largo de su carrera con su característica tipografía.

Thanks to @BBClamacqshow for premiering The Invisibles on @BBC6Music

You can listen to the track now at: https://t.co/b0m31VdZHE pic.twitter.com/SQt3eDlNO5

— Suede HQ (@suedeHQ) June 4, 2018