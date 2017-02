Spoon estrena vídeo de su nueva canción “Can I sit next to you”

Spoon ha publicado hoy el vídeo de su nueva canción Can I Sit Next To You. Un nuevo adelanto, después de que conociéramos su primer single la semana pasada, de lo que sera su nuevo álbum Hot Thoughts que saldrá a la venta el 17 de Marzo. Este nuevo disco ha sido producido por los propios componentes del grupo junto con Dave Fridmann y promete ser uno de los trabajos mas creativos de su carrera.

El grupo también lanzó la semana una app para sus seguidores llamada Hot Thoughts Aura Reade, con la que, al crear una lista de Spoon en Spotify el lector de aura analiza la selección y crea una versión personalizada de la portada de Hot Thoughts.

La nueva canción Can I Sit Next To You, es un tema bailable con toques funk y que, según ha publicado Pitchfork, ha estado sonando en programas de televisión como Late Show with Stephen Colbert y Jimmy Kimmel Live mucho antes de su estreno, incluso ha sido utilizada por American Airlines para reproducirla mientras los pasajeros de sus vuelos ocupaban sus asientos.

El nuevo vídeo clip, dirigido por Marcel Dzama, nos transporta a un mundo en blanco y negro en el que todas las personas que aparecen llevan disfraces y mascaras terroríficas. Podéis verlo al comienzo de la noticia.