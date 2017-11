Sharon Van Etten presenta la reedición de su disco debut con un nuevo videoclip en directo

El próximo proyecto de Sharon Van Etten es la reedición de su disco de debut, Because I Was In Love, lanzado originalmente en el año 2009 y que el próximo 17 de noviembre volverá a las tiendas con una pequeña actualización en el título, (it was) because I was in love. Para acompañar el lanzamiento, Van Etten revisa sus antiguas canciones, y por ello ha lanzado este vídeo en el que interpreta en directo Keep, una de las canciones de este trabajo.

La estadounidense ha trabajado con el director Sean Durkin, que fue quien tuvo la idea originalmente hace ya unos cuantos años, como explica la propia artista en nota de prensa. “Sean me comentó hace años que grabarme en directo, actuando en mi propio elemento y en una sola toma sería algo intrigante para él. La idea me ponía nerviosa en aquel entonces, pero cuando decidimos reeditar mi disco de debut y recorrer de nuevo los sentimientos que impulsaron aquellas canciones, una interpretación en directo desde el lugar en el que estoy ahora sería una forma perfecta de presentar de nuevo a la gente estas canciones del comienzo de mi carrera. Para mí, todavía suenan verdaderas y proceden de un lugar lleno de honestidad. Simplemente soy unos años mayor, tengo más perspectiva, pero es la única diferencia. Se han vuelto en algo más bello de lo que me podía haber imaginado en su momento“.