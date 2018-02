2017 supuso la vuelta a las andadas de Paramore, que estrenaban un dinámico y divertido After Laughter, lleno de divertidas canciones de indie rock electrónico y pegadizo del que se extrajo aquella adictiva Hard Times que tanto ha sonado por las emisoras de radio. El caso es que ese álbum tiene material de sobra para entretener a la audiencia, y para recordárnoslo, los de Hayley Williams han estrenado vídeo para Rose-Colored Boy.

Basándose en una estética puramente 80’s con los looks que llevan sus personajes y el editing del vídeo, se busca representar esa faceta falsa de la televisión donde todo el mundo ha de sonreír enfrente de la cámara cuando por dentro se sienten incómodos o rabiosos, mostrando las dos caras de la moneda, añadiendo un final divertido donde al final reivindican el derecho a la naturalidad, encontrándonos con la banda destrozando un plató e interpretando este Rose-Colored Boy.

El vídeo ha sido dirigido por Warren Fu, que también se ha encargado de llevar a cabo producciones como la de J-Boy de Phoenix, el I Feel It Coming de The Weeknd o el Clearest Blue de CHVRCHES por nombrar algunos hitos de su videografía, aunque también ha colaborado con HAIM, Brandon Flowers, Daft Punk, Depeche Mode, The Killers o The Kooks.