Nuevo videoclip de Ryan Adams

El norteamericano Ryan Adams ha presentado el videoclip para Do You Still Love Me?, canción que estará incluida en Prisoner. Este nuevo álbum llegará a las tiendas en dos semanas, siendo el 17 de febrero la fecha para este esperado disco.

En este nuevo vídeo, el artista nos enseña el día a día de la grabación de Prisoner, con imágenes de estudio entrelazadas con los directos que ha ido ofreciendo durante el pasado año. Posiblemente uno de los lugares más emblemáticos donde actuará se ve al principio, en el anfiteatro Red Rocks de Colorado. Este vídeo cuenta con la ayuda de Noah Abrams en la dirección.

Hasta la fecha se han podido escuchar tres canciones que estarán en el disco, la mencionada Do You Still Love Me?, To Be With You y Doomsday, que se publicó hace no menos de dos semanas. Prisoner será el vigésimo disco donde Adams habrá participado, ya sea en solitario o con otros nombres de la música (Whiskeytown, The Cardinals…)

Además, Ryan Adams ha hecho oficial las fechas del tour de presentación para este próximo disco, con casi todos los conciertos en su país. Una de esas fechas, de todas maneras, tendrá lugar en nuestro país, y es que Adams actuará el próximo siete de julio en el Mad Cool (Madrid).