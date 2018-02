Nuevo videoclip de Kendrick Lamar y SZA

Kendrick navegando encima de gente, SZA bailando entre estrellas, niños, cabañas, estampados tribales, vestidos de oro… Eso son algunos de los elementos que destacan en el nuevo vídeoclip, dirigido por David Meyers & The Little Homies. Visualmente épico y magnífico, acompaña a la colaboración All the Stars entre Kendrick Lamar y SZA, uno de los temas que forman parte de la banda sonora de Black Panther, la nueva película de Marvel.

Esta banda sonora ha sido planificada por el mismo Kendrick, y se podrá encontrar hasta 5 canciones nuevas suyas entre otros temas de artistas como The Weeknd, James Blake, Vince Staples… Se podrá escuchar a partir del 7 de febrero.

A continuación os dejamos con el videoclip (¡MIRADLO! que vale la pena).