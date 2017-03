Nuevo vídeo de The XX para “Say Something Loving”

Los chicos del suroeste de Londres nos sorprenden de nuevo y además esta vez con un vídeo bastante peculiar, una oda a los días de las recreativas y al mismo tiempo algo de lo que se habla mucho últimamente, y es que es inclusivo.

El vídeo viene de Say Something Loving, canción de su tercer LP I See You y que ha sido dirigido por Alasdair McLellan. Ha sido la segunda canción en tener un videoclip, siendo anteriormente On Hold y dirigido también por McLellan.

Y algo en lo que quiero hacer hincapié es en el detalle de la inclusión social. The XX nos tiene acostumbrados a esos pequeños detalles, a esa libertad a la hora de crear obras, y es que ya lo han dicho ellos, es una revisión de los sitios en los que ellos mismos pululaban de jóvenes y que les traen recuerdos de la amistad y del ambiente en el que nadaban día a día.

El vídeo está rodado íntegramente en Londres, como no podría ser de otra manera, y muestra a la banda tocando en una habitación azul mientras se van sucediendo imágenes en tono de recuerdo de lugares y momentos. La canción gira por esos derroteros, pero destaca por su apoyo al colectivo LGTB, algo muy positivo ya que es una manera de concienciar a su público.

Yéndome por las ramas y siendo breve, elogio a The XX por hacer precisamente cosas como éstas y más con mi pasión que es la música. Os dejamos con este nuevo videoclip…

