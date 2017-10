Noel Gallagher destapa el vídeo de “Holy Mountain”

Tras salir a la palestra el debut en solitario de Liam Gallagher, coge el relevo su hermano, que prepara su tercera referencia junto a su banda The High Flying Birds. Who Built The Moon?, título del disco, llegará el próximo 24 de noviembre.

Noel Gallagher daba todos los detalles del compacto y colgaba hace unos días el single del álbum, Holy Mountain. Ahora, ha compartido el colorido y psicodélico videoclip oficial de la pieza, en la que muchos fans han notado cierto parecido con el clásico pop, She Bangs, de Ricky Martin.

El miembro fundador de Oasis ha comentado sus impresiones sobre la canción: “es una de las primeras cosas que hicimos David y yo la primera semana que trabajamos juntos. Supe rápidamente que iba a ser el primer single. Hay mucha alegría en ella. Hasta el día que me muera, va a ser una de mis composiciones favoritas que yo haya escrito. Le gusta a mis hijos, a los hijos de mis amigos y estoy seguro de que a ‘los chavales’ les va a encantar“.

Hasta que llegue el anuncio de una posible gira para 2018, Noel se mantendrá ocupado durante lo que queda de año teloneando a U2 en varias fechas.