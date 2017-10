Morrissey comparte el videoclip protagonizado por Joey Barton

Hace poco se especulaba con la posibilidad de que el díscolo futbolista británico apareciese en una nueva filmación del ex-cantante de los Smiths, después de que el primero colgara en sus redes sociales una foto de ambos. Pues bien, la idea se ha hecho realidad y Joey Barton protagoniza junto al vocalista el vídeo de Spent The Day In Bed, tema de su próximo y cercano lanzamiento discográfico, Low In High School.

La grabación se ha realizado en el Liberal Club del barrio londinense de Peckham y ha sido dirigida por Sophie Muller, que ha trabajado en su carrera con artistas y bandas de la talla de Beyoncé, Kings Of Leon, Blur o The Killers. En ella se puede observar a Barton llevando en silla de ruedas a Morrissey.

El músico también ha anunciado los detalles de unas tiendas pop-up que abrirá en Londres y Los Ángeles, con motivo del LP que editará el próximo mes de noviembre. Estos comercios especiales, pondrán a la venta diverso material de merchandising. La tienda londinense estará abierta del 17 al 19 de noviembre en el mercado de Camden, mientras que la localización de la pop-up angelina será la avenida Melrose de la ciudad californiana.