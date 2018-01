Moby estrena nuevo single y vídeo: “Mere Anarchy”

Moby, cantante, productor, DJ y activista lanzará próximamente lo que será su decimoquinto álbum de estudio. Se prevé su nuevo trabajo vea la luz el 2 de marzo. El disco se llamará Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt y el artista lo describe como una mezcla de “soul, trip-hop y gospel“. Dentro de él se encontrará Mere Anarchy, su segundo single que ha sido estrenado esta medianoche.

Además, el cantante ha compartido, hace apenas unas horas en sus plataformas sociales, el videoclip de la canción, que ha sido dirigido por Rob Gordon Bralver retrata un mundo post apocalíptico en el que el cantante hace un viaje por un mundo totalmente devastado. El vídeo grabado totalmente en blanco y negro es una progresión de elementos visuales minimalistas donde la naturaleza adquiere un especial protagonismo. Además el vídeo posee elementos que nos recuerdan a clásicos de la ciencia ficción como 2001: A Space Odyssey.

Os dejamos el vídeo para que podáis disfrutarlo.