Migos estrenan el videoclip de “Stir Fry”

El trío de trap estadounidense ha lanzado el vídeo oficial de uno de los temas de su nuevo Culture II. Editado este mes de enero, se trata del tercer álbum de estudio que realizan en su trayectoria. Quavo, Offset y Takeoff son los miembros oficiales del grupo Migos.

Aprovechando que ayer por la noche se celebraron los premios Grammy y que a eso de las nueve de la noche se oficializaba su presencia en el próximo Primavera Sound, Migos compartían la filmación del single Stir Fry, que viene incluido en su reciente referencia. En la pieza audiovisual se puede ver a los tres componentes jugando una partida de poker con Pharrell Williams, quien se encarga de producir el sencillo. Después el clip evoluciona a una especie de película de kung-fu.

Como ya he comentado, el próximo 1 de junio serán uno de los máximos atractivos del Primavera Sound 2018. Estarán acompañados en la parte de arriba del festival barcelonés por la banda alternativa The National y otros artistas de recorrido como Charlotte Gainsbourg, Father John Misty o The Breeders. Será además la única oportunidad, de momento, de poder ver al trío de raperos en España.