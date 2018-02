MGMT lanzan video para la canción “Me And Michael”

La banda americana MGMT acaba de presentar el video de la canción Me And Michael, como parte de la promoción de su nuevo álbum Little Dark Ages (el cual estará disponible al final de esta semana).

El videoclip, dirigido por Joey Frank y Randy Maitland, presenta un supuesto plagio que hace la banda de la canción, y todo el proceso hasta llegar a ser un hit, en un mundo lleno de grotescos artefactos. Por su parte, la canción suena bastante Synth Pop (que por los otros dos temas que hemos escuchado, creemos que va a ser el sonido predominante del álbum). A continuacióm os dejamos con el video en cuestión y no dudes en escribir tus reacciones.

Igualmente, os recordamos que MGMT formarán parte este verano del cartel del Mad Cool Festival, donde actuarán en la jornada del jueves 12 de julio.