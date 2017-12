MGMT estrena el videoclip para su single “When You Die”

Tras un prolongado silencio, MGMT están preparados para el lanzamiento de su nuevo disco en febrero, y ahora nos presentan el segundo single adelanto del mismo, When You Die.

Este nuevo trabajo se llamará Little Dark Age, al igual que el primer tema con el que nos lo presentaron el pasado mes de octubre. Ahora vuelven con el surrealista videoclip de When You Die, protagonizado por Alex Karpovsky (Ray en Girls), y con una estética absolutamente reconocible con la línea habitual del dúo estadounidense.

Recordemos que MGMT son uno de los artistas confirmados para la próxima edición del Mad Cool Festival de Madrid el próximo mes de julio junto a artistas como Pearl Jam, Depeche Mode o Queens of the Stone Age.