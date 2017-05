Meriendi canta al amor 2.0 en el nuevo spot de Bifrutas

Si eres de los que no entiende el verano sin su correspondiente canción, quizá la nueva iniciativa de Bifrutas te va a sorprender. Y es que Enamorado 2.0 es el “single” con el que Meriendi se estrena y nos habla de cómo es la búsqueda del amor verdadero en una época dominada por las redes sociales.

Filtros de Instagram, solicitudes de amistad, obsesión con los selfies (“señoras en bragas que viven en sus baños“, dice la canción)… Todo ello sale reflejado en esta divertida canción que desde hoy podemos escuchar acompañada de un cómico video. Y sí, os avisamos de que es bastante pegadiza. ¿Cómo no iba a serlo con frases como “te puedo acariciar, tengo perro y sé hacerlo“?

El video, además, ha sido dirigido por Daniel Etura, con ya una larga experiencia en videoclips, en colaboración con La Despensa.

Con todos ustedes, Meriendi y su Enamorado 2.0… Y si no os sacáis la canción de la cabeza, no digáis que no os habíamos avisado…

* Post Patrocinado