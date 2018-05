Lykke Li, sin secretos en el videoclip para “Deep End”

En su último vídeo, Lykke Li ha decidido no tener ningún tipo de secreto con sus fans. La artista sueca ha publicado el video para Deep End, grabado al completo con un iPhone (y en vertical, para horror de los más puristas) y en el que nos muestra una noche junto a su marido en la cual podemos ver momentos muy íntimos entre ellos.

Deep End es una de las canciones que hemos conocido hasta ahora de su nuevo disco So Sad So Sexy junto a Hard Rain. Este nuevo trabajo será publicado el próximo 8 de junio y ha sido producido por colaboradores de estrellas del hip hop como Kanye West, Drake o Frank Ocean. Son un total de 10 canciones cuyo tracklist os dejamos al final de esta noticia.

Después de su proyecto LIV junto a miembros de Miike Snow y Peter, Bjorn and John, volvemos a disfrutar de la carrera en solitario de Lykke Li. El próximo sábado 2 de junio podremos disfrutar de su directo en el Primavera Sound.

Tracklist de So Sad So Sexy

1 ‘Hard Rain’

2 ‘Deep End’

3 ‘Two Nights’ [ft. Aminé] 4 ‘Last Piece’

5 ‘Jaguars in the Air’

6 ‘Sex Money Feelings Die’

7 ‘So Sad So Sexy’

8 ‘Better Alone’

9 ‘Bad Woman’

10 ‘Utopia’