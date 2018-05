La psicodelia domina el nuevo videoclip de Noel Gallagher

Desde hace tiempo, los viernes se convirtieron en sinónimo de novedades, y entre los muchos lanzamientos de hoy, destacamos también el videoclip de Noel Gallagher para su canción She Taught Me How To Fly. El mayor de los Gallagher ya aviso del creciente peso psicodélico de su último disco Who Built The Moon? en todas las entrevistas previas al lanzamiento, y bien es cierto que este sonido ha estado muy presente tanto en el sonido de las canciones como en los vídeos que lo han ido acompañando, aunque quizá este sea el mayor ejemplo hasta la fecha, ya que consiste en un caleidoscopio de colores muy característico y especial, acompañado de la letra de la canción.

Recordemos que Noel Gallagher estará este verano encabezando el Bilbao BBK Live que se celebrará en Kobetamendi entre los días 12 y 14 de julio. Como siempre, estaremos allí para contártelo…