King Gizzard and The Lizard Wizard estrenan el vídeo de “Countdown”

La psicodélica formación australiana sigue regalando piezas a sus seguidores en un año en el que llevan tres álbumes lanzados, se esperan otros dos y están ascendiendo cada vez más en oyentes y popularidad. En este caso, King Gizzard & The Lizard Wizard han compartido el videoclip de uno de los temas de su último disco de 2017, Sketches Of Brunswick East. Se trata de Countdown y es una animación creada por Jason Galea, en donde nada se queda en el mismo sitio más de un segundo. Puedes comprobarlo sobre estas líneas.

En este tercer LP de los australianos ha colaborado Alex Brettin de Mild High Club, diferenciándose musicalmente de los otros dos discos que han lanzado los últimos nueve meses, Flying Microtonal Banana y Murder of the Universe. Es más, la idea de la banda desde un principio era que los cinco trabajos que van a editar en 2017 tuvieran un sonido completamente distinto unos de otros. Recordemos que el grupo formado en Melbourne es uno de los más “currantes” de la escena alternativa y llevan once álbumes en apenas un lustro. ¡Y hay dos más en camino!