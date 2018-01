Jorja Smith se convierte en asesina a sueldo en el videoclip de “Let Me Down”

Después de ser señalada como la artista emergente a seguir en este año 2018 tras hacerse con el prestigioso BRIT Awards Critics Choice de este año, Jorja Smith ha estrenado el videoclip de su colaboración con Stormzy en el tema Let Me Down.

Dirigido por Hector Dockrill, quien trabajó anteriormente con Smith en On My Mind, el video muestra a Smith en plan James Bond / asesina a sueldo sin piedad, con cameo final incluido de su colaborador de lujo en esta pieza.

Por ahora, no está previsto que Jorja Smith visite nuestro país, aunque sí estará recorriendo varias ciudades de Reino Unido a partir del mes de febrero. De todos modos, no descartemos que, antes o después, algún festival también le traiga por aquí. Tiempo al tiempo…