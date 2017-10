Johnny Depp protagoniza el nuevo vídeo de Marilyn Manson

Bien es sabido que el carismático actor estadounidense es un rockero empedernido, llegando a compartir escenario con Aerosmith. Marilyn Manson se ha aprovechado de la afición del interprete para convencerlo para participar en el videoclip de SAY10, uno de los temas del último trabajo del artista, Heaven Upside Down.

Los visuales de la canción muestran a Johnny Depp y al cantante enfrentados con la cara cubierta de pintura, hasta que llega el estribillo de la pieza y fijan su mirada a la cámara, mientras gritan la letra de la misma. Más adelante, se intercalan imágenes de Manson, cada vez más lleno de sangre; y de una figura encapuchada, armada con un cuchillo, persiguiendo a una mujer por un túnel.

El músico ha querido explicar la filmación de la siguiente forma: “los disparos que vais a escuchar son de una boca imitando a un arma. No lo llaméis arte. La música es mi sucia sangre en vuestras caras“. Se trata del segundo vídeo oficial que comparte de su nueva referencia, tras la obra audiovisual de We Know Where You Fucking Live.

Recordad que, hace apenas unos días, Manson fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante un concierto en Nueva York. Debido a este percance, se ha visto obligado a cancelar un total de nueve fechas de la gira americana.

Unai Macias