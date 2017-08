Grizzly Bear estrena vídeo para “Mourning Sounds”

Este viernes por fin podremos escuchar al completo el nuevo disco de Grizzly Bear, Painted Ruins, que pondrá punto y final a un prolongado silencio discográfico de nada menos que 5 años.

Solo unos días antes, la banda estadounidense estrena un nuevo vídeo para el tema Mourning Sounds, en el que cuentan con la participación del actor Clémence Poésy (conocido por su papel en Harry Potter) que, bajo la dirección de Beatrice Pegard, protagoniza una historia centrada en la liberación y el empoderamiento de la mujer de una forma bastante particular y original.

El nuevo trabajo de la banda procedente de Brooklyn, Nueva York, supone el quinto de su carrera hasta el momento. Hasta el momento, ya hemos podido escuchar varios adelantos del mismo como Four Cypresses o Three Rings.

En octubre, comenzarán con sus conciertos por territorio europeo con varias fechas por UK e Irlanda, sin cita en nuestro país por el momento.

Para que estéis preparados para el viernes, os recordamos el tracklist del disco:

01 Wasted Acres

02 Mourning Sound

03 Four Cypresses

04 Three Rings

05 Losing All Sense

06 Aquarian

07 Cut-Out

08 Glass Hillside

09 Neighbors

10 Systole

11 Sky Took Hold