Foxygen tienen nuevo vídeo para “On Lankershim”

En tan solo una semana, el próximo viernes 20 de enero, tendremos en nuestras manos el nuevo disco de Foxygen, Hang, trabajo para el que han contado con el acompañamiento de una orquesta sinfónica de 40 músicos dirigida por Trey Pollard y con arreglos de Matthew E. White, sin olvidarnos de la colaboración de Steven Drozd, de The Flaming Lips y The Lemon Twigs.

Para hacernos más amena la espera, Foxygen han compartido un video para el single On Lankershim, que ha sido dirigido por Danny Foxygen y Lacy, y que, para seros sinceros, nos muestran las típicas imágenes que hemos visto en miles de vídeos de la banda conduciendo, pasando el rato, etc, etc, por la ciudad de Los Ángeles. Pues eso, nada que no hayamos visto ya mil veces.

De todos modos, como siempre merece la pena escuchar música del dúo formado por Sam France y Jonathan Rado, os dejamos con este vídeo y el listado de canciones que contendrá este esperado Hang.

01 Follow the Leader

02 Avalon

03 Mrs. Adams

04 America

05 On Lankershim

06 Upon a Hill

07 Trauma

08 Rise Up