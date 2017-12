“Fight For Life”, nuevo videoclip de El Perro del Mar

Sarah Assbring, la artista detrás del nombre El Perro Del Mar, tiene previsto lanzar un nuevo EP titulado We Are History el próximo 2 de febrero, y ahora ya podemos conocer el primer sencillo del disco, Fight for Life.

El single viene acompañado por un videoclip que ha sido dirigido por Connor Hurley, que ha explicado en un comunicado su visión para este trabajo. “Veo esto como una simple historia de supervivencia y viaje. Concibo el personaje como una especie de peregrino / refugiado, un vagabundo viajando a través de un paisaje duro y contaminado“.

Acompañemos a Assbring y Hurley en este viaje.