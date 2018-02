Fever Ray estrena vídeo de “IDK About You”

Fever Ray, el proyecto en solitario de Karin Dreijer (The Knife), ha publicado hoy su nuevo videoclip del tema IDK About You. La canción esta incluida en su ultimo álbum, Plunge, que fue publicado en formato digital el año pasado y se lanzará en vinilo el próximo 28 de Febrero.

El vídeo de IDK About you es la séptima entrega de una serie de videoclips dirigidos y producidos por Martin Falck, de lo mas surrealistas, en los que podemos ver a la cantante y a su grupo hacer de los personajes principales. En esta nueva entrega podemos verlas realizar una especie de ritual con unas lamparas en una habitación decorada con carteles de Justin Bieber y de la feminista Valeria Solanas. El culto despierta al gurú, el personaje de Karin que ya protagonizó los capítulos anteriores, que aparece en otra habitación llena de mensajes reivindicativos donde se reúne con el resto de personajes, allí podemos verlas desde planear dominar el mundo, a realizar una fiesta, viéndolas bailar en una pequeña habitación con la frase “THE REVOLUTION IS MY GIRLDFRIEND” pintada en la pared. Imposible quedar indiferente.

Fever Ray estarán presentando Plunge en nuestro país el 31 de Mayo, en Barcelona, en el Primavera Sound. Por ahora la única parada confirmada del grupo en nuestro país.