Josh Tillman (más conocido como Father John Misty) protagoniza en este nuevo videoclip para su canción y a la vez título del disco God’s Favorite Costumer un apenado paseo por las calles del East Village de Nueva York.

El videoclip está dirigido por Emma Elizabeth Tillman, fotógrafa y a la vez mujer de Josh Tillman. En él acompañamos a Mr. Tillman de vuelta de lo que parece ser ha sido una larga noche: descamisado, ebrio, golpeado y triste.

Como escuchamos de la letra, Josh desea el acompañamiento de un amigo “yeah, that’s something I’d say, all I need is a new friend” y la vuelta de una chica que echa en falta y que cree que no será recordado por ella “Won’t you speak, sweet angel? Don’t you remember me?“.

Dentro de su ebriedad, roba un ramo de flores de un recuerdo de un fallecido en plena calle neoyorquina y continua su paseo dando un último trago a las últimas gotas que le quedaban de una cerveza guardada en su gabardina.

Saca un cigarro, se lo enciende y vemos que el día amanece sin presencia de luz solar. En un punto final del vídeo, Josh desaparece mientras la cámara hace por buscarlo cuando nos cruzamos con un viandante trajeado. La cámara sube la mirada a un edificio y observador el cuerpo de nuestro querido protagonista volando por un cielo oscuro todavía iluminado por las farolas.

Por último, aquí te dejamos la reseña del disco donde se encuentra esta canción: