Father John Misty presenta su controvertida nueva canción en el Saturday Night Live

El músico norteamericano está en plena forma, ya que estas últimas semanas ha estado presentando algunos de los nuevos temas que aparecerán en su nuevo álbum. Ya hizo lo propio con Pure Comedy (mismo título que dará nombre al disco) y Ballad Of The Dying Man, y el pasado sábado presentó otra canción de su nuevo repertorio llamada Total Entertainment Forever. Hasta ahí, todo normal, pero resulta que su letra no ha dejado indiferente a nadie, ya que Father John Misty hace alusión a tener sexo con Taylor Swift en realidad virtual, en la que critica la cultura del espectáculo y entretenimiento que se da hoy en día, aunque, por lo que hemos comprobado, Pure Comedy es una crítica a los problemas sociales, económicos y políticos en la sociedad americana que tanto están dando que hablar. Aquí os lo dejamos.

Esta nueva presentación la realizó en el conocido programa americano Saturday Night Live, emitido por la NBC en el que también interpretó el primer single, Pure Comedy. Comienza una nueva etapa para Father John Misty que coincide con el nuevo look que presenta, cambiando su famosa barba por un bigote. Su nuevo trabajo saldrá el día 7 de abril y sustituirá al exitoso anterior trabajo I Love You, Honeybear (2015), sin duda uno de los mejores discos de aquel año para la mayor parte de la crítica.

