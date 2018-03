Everything Everything estrenan videoclip futbolero para “The Mariana”

Además de sorprendernos con el lanzamiento de un nuevo EP titulado A Deeper Sea la semana pasada, Everything Everything quieren continuar la racha y hoy arrancan la semana con el videoclip para The Mariana.

El otro día comentábamos la salida de este nuevo EP, aquí puedes informarte a fondo.

Las imágenes que acompañan la canción de la banda de Manchester tienen lugar en un partido de fútbol, una forma de situar una canción que, según el propio líder de la banda .

Jonathan Higgs, habla sobre la “identidad masculina y la actual alta tasa de suicidios entre los hombres del Reino Unido“. Por eso, en su opinión, este partido entre personas reales, no actores, refleja perfectamente esta identidad masculina, un lugar donde no tiene miedo o al menos un menor reparo a la hora de mostrar sus emociones.

Gira para Everything Everything

La banda arranca hoy una gira por Reino Unido acompañaros de Pumarosa y Sundara Karma. Por el momento la única fecha confirmada en España es en el FIB.