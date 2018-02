No te pierdas el nuevo y sorprendente videoclip de Death From Above para su tema “Caught Up”

A tan sólo unos pocos días de la visita de los canadienses Death From Above por nuestro país (19 de febrero en el Teatro Barceló de Madrid y 20 de febrero en la sala Apolo de Barcelona) presentando su brutal último disco Outrage! is Now, los de Toronto acaban de compartir otro sorprendente videoclip para el tema Caught Up, incluido en este fantástico disco.

El vídeo, dirigido por la galardonada cineasta Eva Michon, muestra una actuación del grupo, cuando de repente en medio de la misma empiezan a suceder cosas extrañas. Unas manos doradas como hechizadas por el brutal ritmo, toman el control y deciden transformar todo durante la actuación. En ese momento aparece en escena un extraño ser con forma de robot, ante el mosqueo de los de Toronto, que ven atónitos cómo por unos extraños poderes propios de otro mundo, todo empieza a mutar en algunas formas nuevas e inquietantes, acabando por transformar también al dúo en peculiares seres. Un vídeo de nuevo brutal, de esos a los que nos tienen acostumbrados, y de los que no dejan indiferentes a nadie.

Caught Up es el último sencillo de Outrage! Is Now, el tercer álbum de Death From Above, lanzado el año pasado y producido por Eric Valentine, conocido también por haber colaborado con nombres como Good Charlotte, Queens Of The Stone Age o Slash.

Disfrutar de esta descarga de beats.