Enter Shikari son sustituidos por clones en el vídeo para “Rabble Rouser”

Enter Shikari es una de las múltiples bandas que están a punto de lanzar un nuevo disco en este mes de septiembre , concretamente el día 22, cuándo saldrá a la venta su nuevo trabajo titulado The Spark.

Hoy nos presentan un nuevo adelanto en forma del vídeo para Rabble Rouser, en el que podemos ver presenciar una visión poco positiva del futuro de la banda, en la que simplemente los miembros originales son sustituidos por unos clones. Esperemos que eso no ocurra en el futuro y sigamos viendo a nuestras bandas favoritas en el escenario y no a sus versiones clonadas o robóticas.

En las próximas fechas las banda comenzará a presentar este trabajo en directo una serie de fechas que les llevará por Reino Unido a lo largo del mes de noviembre, a lo que esperemos que se le unan fechas europeas con parada en nuestro país quizá a principios del año que viene.

Mientras tanto, os dejamos con el tracklist definitiva de este nuevo trabajo de la banda británica:

1. ‘The Spark’

2. ‘The Sights’

3. ‘Live Outside’

4. ‘Take My Country Back’

5. ‘Airfield’

6. ‘Rabble Rouser’

7. ‘Shinrin-yoku’

8. ‘Undercover Agents’

9. ‘The Revolt Of The Atoms’

10. ‘An Ode To Lost Jigsaw Pieces’ (in two movements)

11. ‘The Embers’