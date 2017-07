EMA lanza su nuevo video Down and Out

La cantante EMA publicará su nuevo álbum, Exile in the Outer Ring, el próximo 25 de agosto.

Hasta ahora había lanzado tres temas de lo que será su nuevo trabajo, y ahora ha compartido un lyric video para su primer sencillo, Aryan Nation, un vídeo para Breathalyzer, y Down and Out de la que solo teníamos el audio hasta que ayer estrenó el vídeo.

Dirigido por Alicia J. Rose, contiene la colaboración de Taj Bourgeois, un artista al cual podemos ver a lo largo de la grabación realizando cosas extrañas como untarse la cara con mantequilla de cacahuete, romper huevos en ella, comer un limón,… mientras EMA canta con su guitarra en un sofá.

Según ha contado la artista: “Encontré el trabajo de Taj en una pequeña galería de llamada Surplus Space, en su mayoría esculturas incluyendo un plátano crucificado y algunas zanahorias de cuero. Una de las cosas que más me impresionó de Taj es que trabaja duro. Está constantemente creando con un presupuesto nulo, y es brillante. Pensé que la combinación de ruptura, la innovación, la desesperación y la hilaridad sería una combinación perfecta para Down And Out. Nuestra relación no está definida en el vídeo, pero en general es como mi alter-ego. Uno de los temas que surgieron fue una especie de modos de destrucción y frustración entre hombres y mujeres: la desesperación interior y exterior, la vanidad y la falta de ella. El trabajo en general comparte el tema de la transformación en un lugar prosaico. La niña que viene al final es su hija. Ellos a menudo hacen el trabajo juntos. A mí la imagen de cortarle el pelo al final es como el cordero que domina al león, un poco de ternura en un mundo cruel”.