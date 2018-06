Ellie Rowsell (Wolf Alice), una “novia a la fuga” en su nuevo videoclip

El grupo londinense de rock alternativo Wolf Alice estrenan un vídeo para presentar su nuevo single Space & Time, extraído de su segundo álbum Visions Of A Life, editado el otoño pasado.

La propia cantante de la banda, Ellie Rowsell, ha sido la encargada de dirigir este vídeo que se grabó en Portland, Maine, durante un descanso de su gira americana en las fechas en las que actuaban como teloneros de Queens of the Stone Age. El vídeo nos muestra una novia huyendo hacia la libertad sin descanso hasta encontrar la calma.

Ellie Rowsell ya había manifestado que la canción quería transmitir la sensación de “superar los obstáculos de la vida y sobre saber que en algún momento del futuro mirarás a tu yo actual y no te sentirás tan mal como en este momento”. Ahora, en sintonía con estas declaraciones, el video nos muestra a una chica que toma una gran decisión. Aparte de dirigir el videoclip, la propia Ellie es la protagonista indiscutible del clip y si nos queda alguna duda comenta sobre la grabación: “para los que me estáis preguntando cuántas veces me caí, la respuesta es ninguna”.

Ellie y su banda están confirmados este verano en un par de festivales españoles. Los podremos ver en Mad Cool junto a Depeche Mode, Pearl Jam o Arctic Monkeys, y después estarán en el FIB para compartir cartel con Pet Shop Boys, The Killers o Liam Gallagher.